На Хмельниччині виявили невідоме раніше трипільське поселення

На околиці міста Полонне Хмельницької області виявили невідоме раніше поселення доби енеоліту - бронзи, про що свідчить знайдена там кераміка.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член Міжнародної організації захисту пам’яток і визначних місць Сергій Шпаковський.

«У районі Гамарня в Полонному ми разом із археологами Сергієм Маярчуком та Володимиром Захар’євим провели експедицію щодо підтвердження чи непідтвердження об’єктів археології, зафіксувавши місце знаходження втраченого палацу Карвіцьких-Валевських та перевіривши всю цю земельну ділянку. Зокрема, нами знайдена кераміка доби енеоліту, а це Трипільська культура (IV-III тисячоліття до нашої ери), і також кераміка доби бронзи, а це ІІ тисячоліття до нашої ери. Ми підготували висновок, який передамо в міську раду, про те, що перед розпаюванням, земельно-будівельними роботами на цій території потрібно провести археологічні дослідження», - зазначив Шпаковський.

За його словами, досі не було інформації про таке поселення на околиці Полонного.

Посадовець пояснив, що дослідження проводилося на території із залишками палацово-паркового комплексу Карвіцьких-Валевських середини ХІХ століття. Сам палац вже втрачений, але залишилися 2 господарські будівлі та понад 50 дубів, яким до 200 років.

Кілька років тому різні депутати міської ради висловлювали ідею щодо розпаювання землі під садибою та передачі її у приватну власність.

«Ми відстоювали позицію зберегти той комплекс і не розпайовувати його. Там можна розробити культурні креативні проєкти з розвитку цього місця, зокрема дослідити фундамент, а це робота археологів, провести геосканування території, поставити інформаційні знаки про те, що там дійсно був палац. Можна відновити і сам парк. Мені довелося виступати на сесії Полонської міської ради 2 роки тому й переконати місцевих депутатів не робити цього (розпаювання – ред.), а дослідити територію. Цього року знову почалися різні дискусії, і ми з колегами на запрошення Полонської міської ради приїхали туди і виявили двошарове поселення доби енеоліту - бронзи», - зазначив Шпаковський.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році у Полонному виявили підземну галерею ХVIII століття.

Фото Сергія Шпаковського