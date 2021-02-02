Волинські волонтери відправили вареники та олів’є військовим на Донбас
Про це повідомили на сторінці Фейсбук благодійної організації «Розвиток Мікрорайонів Міста», передає Укрінформ.
«Люди, ви - неймовірні! Уже понад тиждень триває збір продуктів для українських військових, які боронять наше мирне небо в Донецькій та Луганській областях. А ви продовжуєте телефонувати, привозити, передавати продукти для захисників», - йдеться у повідомленні.
Планується, що продукти доставлять на передову вже через добу.
«Будемо їхати через Маріуполь, Волноваху, заїжджати також в Мар’їнку, Авдіївку. Будемо заїжджати до добровольчих батальйонів, військових сатин і волинського «Світязя», – розповів волонтер Роман Ковальчук.
За словами організаторки акції «Олів'є для солдата» Наталії Грушки, спільне приготування страв для бійців, які боронять Україну, організовується вчетверте. І приєдналися до цього процесу близько чотирьох десятків людей, серед яких були й школярі луцької ЗОШ №12.
Фото: Суспільне Волинь