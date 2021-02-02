Волинські волонтери відправили вареники та олів’є військовим на Донбас

Волинські волонтери відправили українським воїнам в зону ООС домашню їжу, яку вони понад тиждень збирали та готували в області. Зокрема, 43 відра вареників, 20 олів’є та 15 кілограмів свіжозасоленого сала з іншою консервацією.

Про це повідомили на сторінці Фейсбук благодійної організації «Розвиток Мікрорайонів Міста», передає Укрінформ.

«Люди, ви - неймовірні! Уже понад тиждень триває збір продуктів для українських військових, які боронять наше мирне небо в Донецькій та Луганській областях. А ви продовжуєте телефонувати, привозити, передавати продукти для захисників», - йдеться у повідомленні.

Планується, що продукти доставлять на передову вже через добу.

«Будемо їхати через Маріуполь, Волноваху, заїжджати також в Мар’їнку, Авдіївку. Будемо заїжджати до добровольчих батальйонів, військових сатин і волинського «Світязя», – розповів волонтер Роман Ковальчук.

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За словами організаторки акції «Олів'є для солдата» Наталії Грушки, спільне приготування страв для бійців, які боронять Україну, організовується вчетверте. І приєдналися до цього процесу близько чотирьох десятків людей, серед яких були й школярі луцької ЗОШ №12.

Фото: Суспільне Волинь