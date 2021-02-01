Депутати Луцької міськради звернулись до керівництва країни з приводу тарифів

Депутати Луцької міської ради під час позачергової сесії 1 лютого прийняли звернення до керівництва України про необхідність функціональних змін на ринку енергоносіїв та комунальних послуг.

Текст звернення розміщено на сайті Луцької міської ради, передає Укрінформ.

«Виробники тепла купують газ у монополіста, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки, справжня суть яких в тому, що ціну формує не ринок, а НАК "Нафтогаз України". Непрозорий характер формування та затвердження тарифів, незрозумілі дії регулятора НКРЕКП та монопольне становище енергопостачальників в підсумку призвели до невмотивованого зростання цін», - йдеться у зверненні.

За словами депутатів, встановлення структурних складових тарифу на комунальні послуги відбувається без відповідних попередніх консультацій з органами місцевого самоврядування.

Тож, у своєму зверненні, крім публічного обговорення, депутати вимагають затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку та встановлення цін на сировину для підприємств теплокомуненерго з мінімальним рівнем рентабельності.

У разі прийняття тарифів на опалення та гаряче водопостачання, які є нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, державний орган зобов'язаний відшкодувати виконавцям/виробникам утворену різницю, а не перекладати відшкодування на місцевий бюджет.

На думку депутатів, потрібний єдиний підхід до формування цін на енергоносії без розподілу громадян України на дві категорії: тих, хто використовує їх для власних потреб (в тому числі для індивідуального опалення), та тих, хто користується централізованим теплопостачанням.

Вони також вимагають відкритості діяльності нафто- і газовидобувної галузей та спрямування всього обсягу добутого на теренах України природного газу на потреби населення України, у тому числі для підприємств комунальної теплоенергетики.

«Маю надію, що це звернення приверне увагу керівництва країни до цієї проблематики", - підсумував Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.