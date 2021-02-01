На Харківщині за добу - найменша за пів року кількість випадків COVID-19

За минулу добу на Харківщині COVID-19 підтверджено лише у 36 осіб, і це найнижчій показник за 6 місяців.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ, передає Укрінформ.

За даними лабцентру, за добу зареєстровано одужання 493 людей і підтверджено ще 6 смертей від коронавірусу.

Як уточнила кореспонденту агентства директор установи Любов Махота, в суботу, 30 січня, в регіоні зробили 721 тестування на коронавірус (з них методом ПЛР - 473, ІФА – 248), а в неділю, 31 січня, ще менше – 585 (з них методом ПЛР – 371, ІФА – 214). Однак у будні дні минулого тижня кількість тестувань була більшою. Так, 29 січня зробили 2877 досліджень (методом ПЛР - 1420, ІФА – 1457), а 28 січня – 3099 (з них ПЛР - 1080, ІФА – 2019).

Усього по області зареєстровано 77978 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 69772 хворих одужали, 1374 – померли.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу - 2030.