У Тернополі складна операція медиків врятувала життя COVID-хворому

У Тернополі медики врятували життя хворому на COVID-19, провівши складну операцію.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги у Фейсбуці.

«Одним із важких та життєво-загрозливих ускладнень COVID-19 є порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин. А одна із найнебезпечніших локалізацій тромбозу - це тромбоз судин, що кровопостачають кишківник. Внаслідок цього стається інфаркт та некроз (змертвіння) відповідного відділу кишківника. Саме з одним із таких випадків цього небезпечного тромбозу довелося боротися команді хірургів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що в грудні у лікарню у тяжкому стані було доставлено 31-річного пацієнта, який скаржився на інтенсивний біль по всьому животу, задишку, загальну слабкість, високу температуру.

Під час операції медики виявили омертвіння тонкої кишки та правої половини товстої кишки. Було прийнято рішення видалити 2/3 тонкої та частину товстої кишок і з’єднати залишену частину тонкої кишки із попереково-ободовою.

«На другий день після операції ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат, а разом з тим і причину цього патологічного стану. Далі - післяопераційний період в умовах терапевтичного відділу в поєднанні із комплексним лікуванням коронавірусної хвороби. Майже цілий місяць спеціалісти боролися за життя пацієнта. За час лікування стан хворого значно покращився, задишка зменшилася, сатурацію відновлено до 98-100%», - йдеться у дописі.

Нині пацієнта виписали додому. Він певний період перебуватиме під спостереженням сімейного лікаря.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі МОЗ, за останню добу на Тернопільщині зафіксовано 123 нових хворих на COVID-19, всього з початку пандемії – 37 698 випадків коронавірусу, 526 - летальних.

Загалом в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.