У Тернополі складна операція медиків врятувала життя COVID-хворому

У Тернополі складна операція медиків врятувала життя COVID-хворому

Укрінформ
У Тернополі медики врятували життя хворому на COVID-19, провівши складну операцію.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги у Фейсбуці.

«Одним із важких та життєво-загрозливих ускладнень COVID-19 є порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин. А одна із найнебезпечніших локалізацій тромбозу - це тромбоз судин, що кровопостачають кишківник. Внаслідок цього стається інфаркт та некроз (змертвіння) відповідного відділу кишківника. Саме з одним із таких випадків цього небезпечного тромбозу довелося боротися команді хірургів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється, що в грудні у лікарню у тяжкому стані було доставлено 31-річного пацієнта, який скаржився на інтенсивний біль по всьому животу, задишку, загальну слабкість, високу температуру.

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Під час операції медики виявили омертвіння тонкої кишки та правої половини товстої кишки. Було прийнято рішення видалити 2/3 тонкої та частину товстої кишок і з’єднати залишену частину тонкої кишки із попереково-ободовою.

«На другий день після операції ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат, а разом з тим і причину цього патологічного стану. Далі - післяопераційний період в умовах терапевтичного відділу в поєднанні із комплексним лікуванням коронавірусної хвороби. Майже цілий місяць спеціалісти боролися за життя пацієнта. За час лікування стан хворого значно покращився, задишка зменшилася, сатурацію відновлено до 98-100%», - йдеться у дописі.

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Нині пацієнта виписали додому. Він певний період перебуватиме під спостереженням сімейного лікаря.

Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі МОЗ, за останню добу на Тернопільщині зафіксовано 123 нових хворих на COVID-19, всього з початку пандемії – 37 698 випадків коронавірусу, 526 - летальних.

Загалом в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу -  3 177.

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