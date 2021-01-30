У Харкові день пам'яті Героїв Крут відзначили панахидою, квітами та кінострічкою

Одразу кілька акцій відбулися у Харкові упродовж дня на вшанування Героїв Крут, зібравши більше ніж двісті активістів громадських організацій.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

"Програма дня була насичена. Вже о 11:00 на площі Свободи відбулася панахида за полеглими у боях за свободу країни, яку відслужили священики Свято-Дмитровського приходу УГКЦ. Тут згадали і Героїв Крут як перших українських кіборгів, і тих земляків, що загинули у війні на Сході", - зазначив Чистилін.

День пам’яті героїв Крут відзначили у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, вдень вшанування українських патріотів відбулося біля пам'ятного знаку воїнам УПА, що в Молодіжному парку у центральній частині міста, де організатором заходу стали активісти "Просвіти".

"Естафету прийняв культурно-освітній хаб та кіноклуб "Нова Україна", де о 17:00 показали документальну кінострічку про Героїв Крут, після чого відбулося обговорення за участі фахівців-істориків. Прикметно, що й тут провели паралелі між війною сторічної давнини та подіями на Сході, вшановуючи героїв України", - додав Чистилін.

Він повідомив, що організатором кількох заходів став "Національний корпус": "Вдень активісти розгорнули банер зі словами "Слава Героям Крут" на мосту біля Харківського зоопарку, а ввечері створили почесний караул з квітами у руках біля пам'ятника Незалежності України, що на майдані Конституції у центрі міста. В ході обох акцій було запалено фаєри, лунали патриотичні слогани".

Представники Національного корпусу вшанували пам’ять героїв Крут у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, увечері 29 січня у центрі Харкове відбулася хода з фаєрами за участі близько 2 тисяч активістів "Національного корпуса" та партії "Демократична сокира".