У Запоріжжі в пам'ять героїв Крут відбулася смолоскипна хода

Близько 150 запоріжців з національними прапорами та смолоскипами пройшли містом від площі Маяковського до майдану Героїв, аби вшанувати пам'ять українців, які 103 роки тому загинули в бою під Крутами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводимо смолоскипну ходу в пам'ять про загиблих студентів біля станції Крути. Я є ветераном теперішньої російсько-української війни. По факту є таким самим студентом, як ті хлопці. Для мене головніше, аби ми пам'ятали ті уроки історії, і щоб наша історія не повторювалась циклічно. Щоб знову через сотню років ми не воювали з Росією і не воювали мої онуки", - зазначив голова Запорізького осередку ГО "Сокіл" Денис Ясинський.

Смолоскипна хода у Запоріжжі / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Учасники заходу розділилися по групах, аби не порушувати карантинні вимоги.

На майдані Героїв усі заспівали Гімн України, були зачитані прізвища загиблих у боях, а також палали фаєри.

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Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців українцям вдалося завдати більшовикам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.