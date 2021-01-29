У Львові вшанували пам'ять героїв Крут

У Львові на Личаківському кладовищі, де поховані учасники бою під станцією Крути 1918 року Ігор Лоський та Андрій Лазаренко, відбулися заходи на вшанування пам'яті героїв Крут.

Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми згадуємо одну з найгероїчніших сторінок перших визвольних змагань – бій під Крутами. Ми звикли чути, що Крути – це поразка і покладені намарно життя. Однак сьогодні маємо говорити про інше – героїчний контекст тих подій. Крутянці – це приклад незламності та мужності. Приклад кількасот простих хлопців, які не побоялися виступити проти кількатисячної армії ворога. Серед крові та заліза вони засвідчили свою любов до України. Це воїни, для яких честь та батьківщина не були простими словами», - сказав голова ОДА Максим Козицький.

Відбулася поминальна молитва за полеглими у цьому бою. Представники влади та громадськості поклали квіти до могил учасників бою під станцією Крути Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка.

Ігор Лоський в січні 1918-го навчався у 2-й Українській гімназії імені Кирило—Мефодіївського товариства в Києві. Разом з іншими гімназистами вступив до Студентського куреня армії УНР. У бою під Крутами був тяжко поранений. Згодом Лоський працював у міністерстві закордонних справ УНР. Після Української революції 1917-1921 рр. жив у Відні, Празі, Берліні. У 1932 року переїхав до Львова. За сприяння митрополита Андрея Шептицького отримав посаду учителя Малої греко-католицької семінарії, де викладав історію та французьку мову, а також одночасно обіймав посаду співредактора часопису «Хліборобський Шлях». Помер у 1936 році.

Андрій Лазаренко народився 27 листопада 1901 року в Києві в робітничій сім’ї. Зі спогадів його близьких відомо, що разом зі старшим братом Михайлом він був учасником бою під Крутами. Потім воював в Армії УНР у чині сотника. У 1924 році Лазаренко закінчив факультет просвіти Київського інституту народної освіти. Є автором 102 наукових праць, з них 5 монографій. Він заснував і тривалий час очолював Львівське відділення УБТ. У Львові створив школу біологів-генетиків, був науковцем світового рівня. Помер 1979 року.

У Львові вшанували пам'ять героїв Крут / Фото: пресслужба Львівської облдержадміністрації

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв Крут. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 року. Щорічне вшанування пам’яті героїв Крут закріплено у Постанові ВР від 16 травня 2013 року «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами». У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут».