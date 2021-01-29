На об’їзній дорозі Львова у ДТП загинули чоловік та дитина

На об'їзній дорозі Львова поблизу повороту на село Бережани зіткнулися два легковики, у результаті загинули чоловік і маленька дитина, ще двох травмованих госпіталізували.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«У п’ятницю 29 січня, близько 14:00 на об'їзній дорозі Львова поблизу повороту на село Бережани сталася ДТП за участі двох автомобілів Skoda та ВАЗ 2111, у якій двоє людей загинули, ще двоє були травмовані», - розповіла речниця патрульної поліції Катирина Рибій.

Попередньо відомо, що унаслідок аварії загинули водій ВАЗ та маленька дитина, яка їхала в цьому авто, а пасажирку, яка їхали з ними – госпіталізовано. З травмами до лікарні також направили водія Skoda.

Фото: Патрульна поліція Львівщини