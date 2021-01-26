На трасі Київ - Чоп сталася потрійна ДТП, є загиблі

На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинули дві особи, ще чотири з травмами госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини у Фейсбуці.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня близько 16.30 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Дубина Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Лексус», яким керував 23-річний житель міста Хмельницький та мікроавтобус «Мерседес Спринтер» під керуванням 38-річного жителя Чернівецької області, які рухались назустріч один одному. Після удару мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Фіатом», за кермом якого перебував житель Сколівського району віком 38 років.

"Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса, житель міста Рівне віком 39 років та 48-річний мешканець Чернівецької області від отриманих травм померли на місці події. Ще двоє пасажирів «Мерседеса», 42-річний житель Чернівецької області та 37-річна жителька Рівненщини отримали тілесні ушкодження. Також травмовані водії «Спринтера» та «Лексуса», - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, проводиться досудове розслідування. Автомобілі-учасники зіткнення поміщені на арештмайданчик.

Фото: Поліція Львівської області, Фейсбук