На кордоні з Польщею «застрягли» понад 100 авто

На кордоні України з Польщею в чергах стоять понад 100 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що біля пункту пропуску «Шегині» очікують 110 автомобілів.

На інших КПВВ черг немає.

Як повідомляв Укрінформ, на території Львівської області функціонують 6 пунктів пропуску для автомобільного сполучення: «Рава-Руська – Гребенне», «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Смільниця – Кросценко», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув».