Уряд спрямував в регіони медсубвенцію на напрямки, не включені до Програми медгарантій
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
"Напередодні уряд і бюджетний комітет Верховної Ради України погодили розроблений Міністерством охорони здоров'я порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам для підтримки окремих закладів та заходів у медичній системі, які не включені до Програми медичних гарантій. Понад 3 млрд грн буде спрямовано в регіони, зокрема на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не включені до Програми медичних гарантій, на роботу центрів громадського здоров'я в сумі 103 млн грн, на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином - сума складає 867 млн грн на пів року, а після 1 липня ми очікуємо, що фінансування буде забезпечувати Національна служба здоров'я України”,- розповіла Шаталова.
Також, за її словами, передбачено фінансування потреб судово-психіатричної експертизи, а також паталогоанатомічних бюро та інших напрямків.
Шаталова також заявила, що виділені кошти на ці напрямки Держказначейство перерахує в області вже наступного тижня.