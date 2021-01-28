Уряд спрямував в регіони медсубвенцію на напрямки, не включені до Програми медгарантій

Кабінет Міністрів спрямував в регіони медичну субвенцію на підтримку медзакладів та заходів, які не включені до Програми медичних гарантій.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Напередодні уряд і бюджетний комітет Верховної Ради України погодили розроблений Міністерством охорони здоров'я порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам для підтримки окремих закладів та заходів у медичній системі, які не включені до Програми медичних гарантій. Понад 3 млрд грн буде спрямовано в регіони, зокрема на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, які не включені до Програми медичних гарантій, на роботу центрів громадського здоров'я в сумі 103 млн грн, на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином - сума складає 867 млн грн на пів року, а після 1 липня ми очікуємо, що фінансування буде забезпечувати Національна служба здоров'я України”,- розповіла Шаталова.

Також, за її словами, передбачено фінансування потреб судово-психіатричної експертизи, а також паталогоанатомічних бюро та інших напрямків.

Шаталова також заявила, що виділені кошти на ці напрямки Держказначейство перерахує в області вже наступного тижня.