В одній із «ковідних» лікарень Івано-Франківська в реанімації вже немає місць

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ), де лікують хворих на COVID-19, у реанімації вже немає місць.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний лікар медзакладу Тарас Масляк на «Суспільне Карпати».

«Іде зростання захворюваності. От сьогодні було 25 хворих, позавчора - 8, а за весь минулий тиждень – 30. Ми бачимо, що вона (хвороба - ред.) не йде на зменшення. Лікарня завантажена на 70%. Хворі поступають тяжкі, запущені, вони лікуються вдома, в районах. В мене реанімаційне відділення запаковане. Там 11 людей лежить», - розповів Масляк.

За його словами, тяжких пацієнтів до медзакладу привозять з Надвірної, Коломиї. Багато хворих потребують кисневої терапії. Проблем із киснем у лікарні немає, але в закладі все ж розширюють мережу для подачі медичного кисню.

В Івано-Франківську хворих з коронавірусом приймають дві лікарні: ЦМКЛ та міська клінічна лікарня №1. Загалом на Прикарпатті 26 медзакладів надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Станом на 27 січня в Івано-Франківській області на COVID-19 захворіли 47 239 осіб, зокрема за останню добу 167.

Як повідомллося, в Україні від початку епідемії коронавірус лабораторно підтверджено у 1 200 883 людей, з них за минулу добу - у 3776-ти.