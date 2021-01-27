Директор харківського комунального підприємства завдав громаді збитків на мільйон - НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру директору харківського комунального підприємства у нанесенні збитків на мільйон гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"26 січня 2021 року детективи Національного бюро повідомили директору одного з комунальних підприємств міста Харкова про підозру у зловживанні службовим становищем, в результаті якого місцева громада зазнала близько 1 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, у 2016 році комунальне підприємство оголосило закупівлю обладнання для потреб міста. Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 млн грн.

Читайте також: СБУ викрила схему контрабанди з окупованого Донбасу через Росію

Частину суми постачальник обладнання в подальшому перерахував компанії, бенефіціарним власником якої був директор КП.

Розслідування цієї справи відбувалося з січня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ завершили слідство стосовно голови Чернівецької облради Івана Мунтяна, підозрюваного у вимаганні 400 тис. дол.