У Кам’янці-Подільському спалили авто депутатки міськради

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомі спалили автомобіль депутатки міськради Олесі Понятовської.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ВО «Свобода» Кам’янець-Подільський.

«Сьогодні вночі невідомі спалили авто депутата Кам’янець-Подільської міської ради від ВО «Свобода» Олесі Понятовської», - йдеться у повідомленні.

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Місцеве видання VDALO інформує, що в партії інцидент пов’язують з політичною діяльністю депутатки, оскільки вона входить до кількох комісій, у результаті роботи яких уже відкриті кримінальні провадження. У ВО «Свобода» зазначають, що на адресу Понятовської надходило чимало погроз.

За інформацією служби порятунку Кам’янця-Подільського 101, вночі надійшло повідомлення про пожежу легкових автомобілів Peugeot-308 та Ford Kuga на Хмельницькому шосе.