У Полтаві горіло авто дружини депутата міськради

У Полтаві ввечері 15 січня загорівся автомобіль Mazda 6. Причини загоряння встановлюються.

Про факт пожежі повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області, передає Укрінформ.

За інформацією рятувальників, подія сталася близько 18.25 на вул. Станіславського. Пожежу локалізували о 18:38, ліквідували о 18:50. Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття. Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

За інформацією депутата Полтавської міської ради Едуарда Волкова, йдеться про авто, яке належить його дружині...Депутат вважає причиною пожежі підпал. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"...Близько 18.20 біля ринку Станіславського зухвало, в публічному місці, спалили автомобіль, на якому я пересуваюся та який належить моїй дружині", - зазначив Волков.

Він також заявив, що пов'язує цю подію "виключно з політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді". В організації підпалу підозрює міського голову Полтави Олександра Мамая, з яким, за словами Волкова, в них "тривала історія політичної боротьби".

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.