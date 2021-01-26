На Буковині зафіксували спалах COVID-19 серед прикордонників

У відділі прикордонної служби "Мамалига", що у Чернівецькій області, зафіксували спалах коронавірусу серед військовослужбовців. Наразі захворіли 9 прикордонників, у шести із них вірус вже підтверджений лабораторно.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Новоселицької міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Вадим Хмель.

"Станом на сьогоднішній ранок маємо 9 військовослужбовців із відділу прикордонної служби "Мамалига", які захворіли. У шести із них уже лабораторно підтверджено діагноз COVID-19. Інші троє мають всі клінічні ознаки цієї хвороби і лікуються як особи із підозрою на коронавірус", - сказав епідеміолог.

Він зазначив, що усі військовослужбовці цього відділу прикордонної служби перебувають на самоізоляції через можливий контакт із хворими. Наразі вони знаходяться на території прикордонного відділу.

Ще один спалах коронавірусу епідеміологи зафіксували у дитячому садку села Балківці тієї ж Мамалигівської ОТГ. Зокрема, вірус підтвердили у виховательки сільського дитсадка. Через це вихованці закладу та інші працівники, які контактували із хворою, перебувають на самоізоляції. А сам садочок закрили на карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 2 779 нових випадків коронавірусу.

У Чернівецькій області зафіксували 44 501 випадок інфікування COVID-19, із них 37 029 пацієнтів одужали, а 854 людини померли.