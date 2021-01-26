На Буковині зафіксували спалах COVID-19 серед прикордонників

На Буковині зафіксували спалах COVID-19 серед прикордонників

Укрінформ
У відділі прикордонної служби "Мамалига", що у Чернівецькій області, зафіксували спалах коронавірусу серед військовослужбовців. Наразі захворіли 9 прикордонників, у шести із них вірус вже підтверджений лабораторно.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Новоселицької міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Вадим Хмель.

"Станом на сьогоднішній ранок маємо 9 військовослужбовців із відділу прикордонної служби "Мамалига", які захворіли. У шести із них уже лабораторно підтверджено діагноз COVID-19. Інші троє мають всі клінічні ознаки цієї хвороби і лікуються як особи із підозрою на коронавірус", - сказав епідеміолог.

Він зазначив, що усі військовослужбовці цього відділу прикордонної служби перебувають на самоізоляції через можливий контакт із хворими. Наразі вони знаходяться на території прикордонного відділу.

Читайте також: Ситуація з COVID-19 вже не така загрозлива, як навесні – Зеленський

Ще один спалах коронавірусу епідеміологи зафіксували у дитячому садку села Балківці тієї ж Мамалигівської ОТГ. Зокрема, вірус підтвердили у виховательки сільського дитсадка. Через це вихованці закладу та інші працівники, які контактували із хворою, перебувають на самоізоляції. А сам садочок закрили на карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 2 779 нових випадків коронавірусу.

У Чернівецькій області зафіксували 44 501 випадок інфікування COVID-19, із них 37 029 пацієнтів одужали, а 854 людини померли. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-