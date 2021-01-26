Уряд виділив 879 мільйонів на виплати чиновникам ліквідованих районів
Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалено 26 січня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Розподіл частини бюджетних призначень здійснено за єдиними підходами з урахуванням середньомісячної заробітної плати для райдержадміністрацій, врахованої на 2021 рік, та кількісних показників, наданих облдержадміністраціям. У міністерстві зазначають, що передані обласним державним адміністраціям кошти спрямовані на виплату працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються: заробітної плати, що складається з посадового окладу, надбавки за ранг і вислугу років, вихідної допомоги та грошової компенсації за невикористані відпустки працівникам, які вивільняються.
Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня 2020 року ухвалила постанову про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових. Новий адміністративно-територіальний устрій передбачає функціонування в Україні 1 469 ОТГ.