Уряд виділив 879 мільйонів на виплати чиновникам ліквідованих районів

Кабінет Міністрів перерозподілив частину бюджетних призначень, а саме 879 млн грн, Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків, пов’язаних з ліквідацією районів.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалено 26 січня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Розподіл частини бюджетних призначень здійснено за єдиними підходами з урахуванням середньомісячної заробітної плати для райдержадміністрацій, врахованої на 2021 рік, та кількісних показників, наданих облдержадміністраціям. У міністерстві зазначають, що передані обласним державним адміністраціям кошти спрямовані на виплату працівникам районних державних адміністрацій, що реорганізуються: заробітної плати, що складається з посадового окладу, надбавки за ранг і вислугу років, вихідної допомоги та грошової компенсації за невикористані відпустки працівникам, які вивільняються.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня 2020 року ухвалила постанову про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових. Новий адміністративно-територіальний устрій передбачає функціонування в Україні 1 469 ОТГ.