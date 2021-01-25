На Харківщині селяни заявили про захоплення їхніх паїв – поліція почала слідство

На Харківщині жителі Борівської громади заявили про захоплення їхніх паїв, поліція за заявами громадян почала кримінальне провадження.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Поліція з’ясовує обставини заволодіння земельними ділянками громадян на Харківщині. З відповідними заявами до сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області звернулись власники земельних ділянок, розташованих на території Підвисочанської та Гороховатської сільських рад», - ідеться в повідомленні.

Заявники повідомили, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи правом на оренду земельних ділянок, які їм належать.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Суспільне Харків, може йтися про захоплення 90 ділянок орієнтовною площею 60 га. Зазначається, що після масових скарг від мешканців громади Борівський селищний голова Олександр Тертишний скликав нараду за участю представників Служби безпеки, прокуратури, поліції та фермерів. Жителі висловлюють претензії до фермерського господарства "Агроземля", зареєстрованого на Дворічанщині. Власник господарства живе в Полтаві.

У поліції кореспонденту агентства поки не уточнили, скільки заяв подали власники паїв.