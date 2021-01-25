На Одещині СБУ викрила незаконну розробку надр, що завдала збитків на понад 100 мільйонів

Служба безпеки України задокументувала масштабну незаконну розробку надр у Біляївському районі Одеської області, внаслідок якої державі завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає Укрінформ.

«За попередніми даними досудового слідства, організувала незаконний бізнес місцева приватна комерційна структура. Ділки отримали офіційну ліцензію і почали видобувати пісок на площах, що значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. Вони реалізовували нелегально видобуту суміш місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства», - зазначають у спецслужбі.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, задіяні на нелегальних роботах. За попередніми оцінками фахівців, у результаті протиправної діяльності державі завдано збитків на більш ніж 100 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісі фірми та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та бухгалтерію із доказами незаконної діяльності. На 12 одиниць спецтехніки судом накладено арешт, вирішується питання щодо накладення арешту на інше майно комерційної структури та особисте майно директора.

У межах розпочатого провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується повідомити про підозру директору компанії.