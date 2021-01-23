Смертельна пожежа у Харкові: суд взяв під варту четвертого підозрюваного

Підозрюваного Ігоря Мірончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час», взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник, передає кореспондент Укрінформу.

На триманні під вартою наполягало обвинувачення. Як повідомив під час засідання прокурор Асхат Саліхов, Мірончук виконував обов’язки адміністратора будинку для літніх людей, а В’ячеслав Кравченко (орендар будинку) платив йому заробітну плату, але це було неофіційно.

Підозрюваний запевняв, що був лише волонтером, а гроші отримував як подяку від Кравченка. Він повідомив суду, що раніше був наркозалежним, але центр (що розташований у сусідньому будинку і управляється тими ж людьми, що й пансіонат) допоміг йому подолати залежність, тому й проводив бесіди з наркозалежними та доглядав за пенсіонерами.

Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

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Адвокати Мірончука – Сергій Веприцький і Зіновій Галаван (останній у минулому – керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в області) – наполягали, що немає документів, які б підтверджували, що їхній підзахисний там працював і порушував правила пожежної безпеки. Тож, на їхню думку, запобіжний захід має бути не пов’язаний із триманням під вартою. Також Веприцький наголосив, що підозрюваний виніс із вогню 5 людей.

Суд задовольнив клопотання прокуратури: Мірончук під вартою знаходитиметься до 21 березня.

Після засідання адвокат Веприцький повідомив ЗМІ, що буде подавати апеляцію на це рішення суду.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі. Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).