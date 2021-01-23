Зіткнення поїзда і маршрутки на Львівщині: помер один із постраждалих

Постраждалий унаслідок зіткнення поїзда і маршрутного автобуса на залізничному переїзді на Львівщині чоловік помер у лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнення між рейсовим автобусом № 119 сполученням Полянка – Львів, яким керував 34-річний мешканець Пустомитівського району, та поїздом № 140 під керуванням 36-річного машиніста, жителя Львова, що рухався у напрямку зі Львова до Самбора, сталося не нерегульованому залізничному переїзді.

«Внаслідок ДТП двоє пасажирів маршрутного автобуса – 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів’янин - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у медичні заклади. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, чоловік від отриманих травм помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Львівщині на залізничному переїзді зіткнулися поїзд і маршрутний автобус, постраждало двоє людей.