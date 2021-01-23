На Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є постраждалі

На Львівщині на залізничному переїзді зіткнулися поїзд і маршрутний автобус, постраждало двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Львівська залізниця.

Зазначається, що дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 23 січня, близько 9 год. на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.

«Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню. Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса», - йдеться у повідомленні.

Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомитів.

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У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів немає.

За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія сталася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.