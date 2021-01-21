Зсув ґрунту пошкодив газопровід на Львівщині

Зсув ґрунту пошкодив газопровід на Львівщині

Укрінформ
У Дрогобицькому районі через зсув ґрунту пошкоджено газову трубу і півтисячі мешканців села Модриничі залишилися без газопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА у Фейсбуці.

«20 січня о 18:20 год. поблизу с. Модричі (Трускавецька ТГ, Дрогобицький район), у зв’язку з зсувом ґрунту, пошкоджено газову трубу. Без газопостачання тимчасово залишилось 482 абоненти у с. Модричі. Аварійно-відновлювальні роботи працівниками ПАТ «Львівгаз» будуть продовжені 21 січня», - зазначено у повідомлені.

Через часті зсуви грунту, утворення проваль та обвалів в Дрогобицькому районі вже не вперше відбуваються надзвичайні ситуації, які впливають на забезпечення населення постачанням газу та води.

Читайте також: На Прикарпатті після сильних дощів обвалився 24-метровий міст

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня 2020 року утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника, що у Дрогобицькому районі - у зоні гірничого відводу «СГХП «Полімінерал» на території Болехівської сільської ради.

Аналогічна подія відбулася у ніч на 30 вересня 2017 року. Тоді на території села Модричі Дрогобицького району у руднику №2 Стебницького ДГХП “Полімінерал” відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів та глибиною 50 метрів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-