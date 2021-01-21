Зсув ґрунту пошкодив газопровід на Львівщині

У Дрогобицькому районі через зсув ґрунту пошкоджено газову трубу і півтисячі мешканців села Модриничі залишилися без газопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА у Фейсбуці.

«20 січня о 18:20 год. поблизу с. Модричі (Трускавецька ТГ, Дрогобицький район), у зв’язку з зсувом ґрунту, пошкоджено газову трубу. Без газопостачання тимчасово залишилось 482 абоненти у с. Модричі. Аварійно-відновлювальні роботи працівниками ПАТ «Львівгаз» будуть продовжені 21 січня», - зазначено у повідомлені.

Через часті зсуви грунту, утворення проваль та обвалів в Дрогобицькому районі вже не вперше відбуваються надзвичайні ситуації, які впливають на забезпечення населення постачанням газу та води.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня 2020 року утворилося нове карстове провалля поблизу Стебника, що у Дрогобицькому районі - у зоні гірничого відводу «СГХП «Полімінерал» на території Болехівської сільської ради.

Аналогічна подія відбулася у ніч на 30 вересня 2017 року. Тоді на території села Модричі Дрогобицького району у руднику №2 Стебницького ДГХП “Полімінерал” відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів та глибиною 50 метрів.