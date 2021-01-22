Танці з росіянином: у харківському виші запевняють, що на відео у ТikTok — не їхні курсантки

У Харківському національному університеті внутрішніх справ спростовують інформацію, що шириться соцмережами, щодо участі курсанток у спільному з російським курсантом відео для ТikTok.

Відповідну заяву зробила пресслужба вишу, передає Укрінформ.

«Інформація, що поширюється в мережі інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності. Просимо перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати», - йдеться в заяві на сайті вишу.

Відео, про яке йдеться, поширилося в мережах ТikTok і Телеграм. На ньому дві дівчини в одязі з шевронами поліції в форматі відеозв’язку танцюють і заграють з хлопцем у формі курсанта російської поліції. У соцмережах обурені роликом.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня 2020 року ХНУВС почав перевірку після публікації в інтернеті відеоролику з танцем курсанток під пісню «Воровайок». У виші заявили, що встановили усіх учасниць скандального відео та пообіцяли щодо них дисциплінарне покарання. Відео також поширювалося уТikTok і Телеграмі. У короткому ролику брали участь 5 дівчат, дія, ймовірно, відбувалася в казармі. Танцюють дівчата під пісню «Наколочки», звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».