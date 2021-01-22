Вантажівки розмитнили за заниженою вартістю: на Житомирщині проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у Житомирській області на підприємствах щодо ненадходження до бюджету 40,5 млн грн під час розмитнення майже 200 вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ОГП.

“Ненадходження до бюджету 40,5 млн грн під час розмитнення (майже — ред.) 200 вантажівок – на підприємствах Житомирщини тривають обшуки”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 ККУ).

За даними слідства, група осіб налагодила схему з мінімізації обов’язкових платежів при ввезенні авто іноземного виробництва. Зокрема, з 2019 року через один із митних постів Житомирської митниці ДФС було ввезено та розмитнено за заниженою вартістю майже 200 вантажних автомобілів.

За попередніми підрахунками, до держбюджету не надійшло майже 40,5 млн грн акцизного податку і податку на додану вартість.

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У межах досудового розслідування прокуратурою області спільно з Управлінням СБУ в області та Головним управлінням ДФС в області проведено санкціоновані обшуки в офісах товариств з обмеженою відповідальністю та за місцем проживання посадових осіб.

Під час обшуків було виявлено та вилучено митні і бухгалтерські документи, печатки, оргтехніку, а також номерні знаки імпортованих транспортних засобів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням ДФС в Житомирській області.

“Тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності до протиправної діяльності посадовців митниці”, - уточнюється у повідомленні.