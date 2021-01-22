Херсонці створили «ланцюг єдності» на мосту через Дніпро

У Херсоні активісти створили ланцюг єдності на Антонівському мосту через Дніпро.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила представниця ГО «Справа громад» Оксана Погомій.

«Це наша традиційна акція, проте якщо раніше ми приєднувалися до неї, то минулого року і цього року ми (ГО «Справа громад» - ред.) цю акцію самі ініціювали», - зазначила Погомій.

За її словами, до участі в акції також долучилися представники кримськотатарського народу.

Херсонці до Дня Соборності створили ланцюг єдності на мосту через Дніпро/ Фото Оксани Погомій

Учасники акції тримали в руках Державні прапори, прапори червоно-чорні та ГО «Справа громад», прапори кримськотатарського народу, українські вишиті рушники.

Як повідомлялося, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.