У Франківську від COVID-19 помер лікар поліклініки

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«На цьому тижні зареєстрований один летальний випадок серед медичних працівників. Це лікар, який працював в одному з поліклінічних відділень Івано-Франківська, надавав консультативну медичну допомогу до моменту інфікування», - повідомив Савчук.

За його словами, з початку епідемії в Івано-Франківській області від коронавірусної інфекції померли 27 медичних працівників. Загалом, в області зареєстровані 892 летальні випадки.

Нині, за словами посадовця, COVID-19 не відступає. В області за тиждень кількість хворих зросла на 30%.

«Якщо у понеділок були зареєстровані 126 нових випадків захворювання на коронавірус, то у четвер їх кількість зросла до 226 випадків», - повідомив Савчук.

Він зауважив, що протягом останньої доби зафіксовані 6 нових випадків серед дітей шкільного віку. Загалом, з початку епідемії на COVID-19 захворіли 1554 дитини, одужали 93%.

Наразі в області на коронавірус хворіють 3884 людини. Завантаженість у лікарнях, які приймають COVID-хворих становить 35-37%. Найбільше пацієнтів лікуються в Яремчанській міській, Надвірнянській та Коломийській районних лікарнях.

Нині, за даними Савчука, на Прикарпатті створюють бригади, які будуть проводити щеплення від COVID-19, щойно їх отримає Україна. Орієнтовно, вакцинація розпочнеться у другій половині лютого. Тоді на Прикарпатті запрацює 21 медична бригада.

Станом на 22 січня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 46 039 випадках. В Україні цей показник складає 1 182 969 осіб.