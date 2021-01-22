Регіони з найвищими COVID-показниками - нові дані МОЗ

Станом на 22 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївський області - 353,4 на 100 тис. населення, у Запорізькій області - 367,3, Черкаській області - 300,1, та в Києві - 299,3.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 204,3 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 81,9 на 100 тис. населення, Закарпатській - 113,3.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 39% станом на 21 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 28,5% станом на 21 січня, в Києві - 31,2%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 5 348 нових випадків COVID-19.