У Харкові 22 січня оголосили днем жалоби

У Харкові 22 січня буде днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі у будинку пристарілих, яка сталася 21 січня.

Про це під час відеозв'язку на позачерговому засіданні уряду повідомив заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун, передає Укрінформ.

"Я підписав розпорядження про оголошення жалоби завтра в місті Харкові за загиблими людьми", - сказав Скакун.

Він додав, що місто Харків бере на себе всі витрати по медикаментах, обслуговуванню людей, які потрапили до лікарні внаслідок пожежі.

Також Скакун запевнив, що загиблих у пожежі поховають за кошти місцевого бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Харкові сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.