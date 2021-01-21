Уряд виділить кошти на аеропорт Чернівців за наявності технічної документації - голова ОДА

Уряд готовий виділити кошти на реконструкцію та модернізацію міжнародного аеропорту в Чернівцях, але для цього необхідно якнайшвидше виготовити проєктно-кошторисну документацію.

Про це у відеозверненні у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбулася нарада керівництва Офісу Президента, міністра інфраструктури, а також голів ОДА тих областей, які включені до цьогорічної програми з реконструкції аеропортів. І я дуже щасливий повідомити, що за допомогою Президента України Чернівецький аеропорт буде модернізований, реконструйований і держава виділяє кошти для цих робіт", - сказав Осачук.

Водночас він наголосив, що кошти будуть виділені лише у разі готовності проєктно-технічної документації.

"Для того, щоб наш аеропорт запрацював на повну силу, комунальне підприємство, Чернівецька міська рада зобов'язані якнайшвидше відкоригувати технічну документацію. Адже виготовлення проєктно-кошторисної документації - це ключ до державних коштів", - додав голова ОДА.

Читайте також: Криклій повідомив про динаміку щодо будівництва аеропорту на Закарпатті

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що у 2021 році Міністерство інфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів, зокрема у Дніпрі, Рівному, Херсоні та Вінниці. На це спрямують 2,4 млрд грн з державного бюджету.

Чернівецький аеропорт планували включити у програму модернізації на 2022 рік.