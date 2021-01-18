Криклій повідомив про динаміку щодо будівництва аеропорту на Закарпатті

Міністерство інфраструктури України у співпраці з Укрінфрапроєктом продовжують підготовку проєктування та будівництва нового аеропорту на Закарпатті. Уже визначили переможця аукціону на виконання передпроєктних робіт.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт відомства.

«Ми продовжуємо підготовку проєктування та будівництва нового летовища на Закарпатті. Вже визначено переможця аукціону на виконання передпроєктних робіт. Очікувана вартість закупівлі складала 5 млн грн, проте переможець виконає роботи за 4 млн 220 тис. грн. Найближчим часом буде укладено відповідний договір. Всього участь в аукціоні взяли 7 компаній. За результатами передпроєктних робіт буде визначено місце розташування аеропорту – у селищі Середньому або Мукачеві. А після цього одразу розпочнеться проєктування», - сказав Криклій.

За його словами, новий аеропорт має стати не просто інфраструктурним проєктом держави, а й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатського регіону, адже проєкт планується реалізувати із залученням механізмів державно-приватного партнерства. Орієнтовно будівництво аеропорту займе до 3-х років.

Як повідомлялося, 2,4 млрд грн з держбюджету у 2021 році підуть на розвиток регіональних аеропортів. 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.