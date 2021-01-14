Найбільш завантаженими торік були аеропорти «Бориспіль», «Київ» та «Львів»

Найбільше авіарейсів у 2020 році було здійснено в аеропортах «Бориспіль» , «Київ» та «Львів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух" у Фейсбуці.

"Найбільшу кількість злетів і посадок у продовж 2020 року було здійснено в таких аеропортах України: Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – 47 524 польоти, Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) – 12 805 польотів, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького – 9 850 польотів", - йдеться у повідомленні.

До десятки самих завантажених у 2020 році летовищ також увійшли: Міжнародний аеропорт «Одеса» – 9 282 польоти, Міжнародний аеропорт «Харків» – 7 576 польотів, Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» – 4 174 польоти, Міжнародний аеропорт «Полтава» – 4 119 польотів, Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» – 4 087 польотів, Міжнародний аеропорт «Херсон» – 1 082 польоти, Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» – 808 польотів.

Як повідомлялось, у 2020 році в повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, було здійснено 21 102 внутрішні польоти (на 31,5% менше порівняно із 2019 роком), 68 870 міжнародних польотів (на 57,7% менше) та 52 075 транзитних польотів (на 63,2% менше).