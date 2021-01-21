У Харкові затримали організатора підпільної зброярні

СБУ викрила у Харкові нелегальне виробництво короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів для представників кримінальних кіл.

Про це у Фейсбуці повідомляє керівник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Укрінформ.

За даними слідства, організував виробництво керівник одного з місцевих підприємств, яке спеціалізується на виробництві пневматичної, травматичної, мисливської та спортивної зброї.

«На промислових потужностях об’єкту він налагодив підпільну переробку спецзасобів у бойові пістолети з нарізними стволами. До підпільного технологічного процесу фігурант залучав підлеглих працівників. Готовий товар зловмисник реалізовував через особисті зв’язки, у тому числі представникам кримінальних кіл», - повідомили в управлінні.

Співробітники СБУ затримали організатора нелегального виробництва зброї за місцем проживання в обласному центрі після збуту чергової партії «продукції». У помешканні правоохоронці виявили пістолети з ознаками переробки, гладкоствольні рушниці, набої до них та комплектуючі.

Під час спецоперації із незаконного обігу вилучили 5 перероблених у бойові пістолетів калібру 5,6 і 9 мм, 2 перероблені пістолети для відстрілу набоїв із посиленою травматичною дією, 5 гладкоствольних рушниць, а також понад тисячу набоїв.

Як зазначається, затриманому готують підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.