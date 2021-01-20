Зеленський звільнив голів трьох РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Берегівської районної держадміністрації у Закарпатській, Яворівської РДА у Львівській та Кельменецької РДА у Чернівецькій областях.

Відповідні розпорядження від 20 січня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Так, згідно з розпорядженням №9/2021-рп звільнено Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської РДА; розпорядженням №10/2021-рп - Юрія Шпака з посади голови Яворівської РДА; розпорядженням №11/2021-рп - Богдана Олійника з посади голови Кельменецької РДА.

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Зазначається, що всіх посадовців звільнено відповідно до поданих ними заяв.

Фото: president.gov.ua