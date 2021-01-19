Зеленський звільнив двох голів РДА у Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Запорізькій області.

Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Вікторію Васильчишину з посади голови Приморської районної державної адміністрації, а Олену Шевченко - з посади голови Токмацької районної державної адміністрації згідно з поданими ними заявами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент призначив Шевченко на посаду голови Токмацької РДА 21 квітня, а Васильчишину на посаду голови Приморської РДА 28 вересня 2020 року.