Зеленський звільнив голову РДА на Івано-Франківщині

Зеленський звільнив голову РДА на Івано-Франківщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Штогрина з посади голови Рогатинської райдержадміністрації Івано-Франківської області.

Відповідне розпорядження №564/2020-рп від 31 грудня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Звільнити Штогрина Володимира Васильовича з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою", - зазначається в документі.

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Володимир Штогрин був призначений головою Рогатинської РДА 15 червня цього року.

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