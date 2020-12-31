Зеленський звільнив голову РДА на Івано-Франківщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Штогрина з посади голови Рогатинської райдержадміністрації Івано-Франківської області.
Відповідне розпорядження №564/2020-рп від 31 грудня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Звільнити Штогрина Володимира Васильовича з посади голови Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним заявою", - зазначається в документі.
Володимир Штогрин був призначений головою Рогатинської РДА 15 червня цього року.