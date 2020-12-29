Зеленський звільнив голову Житомирської райадміністрації
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Оханського з посади голови Житомирської районної державної адміністрації.
Відповідне розпорядження №561/200-рп від 28 грудня опубліковане на сайті глави держави, передає Укрінформ.
"Звільнити Оханського Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.
Оханський був призначений на посаду голови Житомирської РДА у листопаді 2019 року.