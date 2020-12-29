Зеленський звільнив голову Житомирської райадміністрації

Зеленський звільнив голову Житомирської райадміністрації

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Оханського з посади голови Житомирської районної державної адміністрації.

Відповідне розпорядження №561/200-рп від 28 грудня опубліковане на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Звільнити Оханського Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.

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Оханський був призначений на посаду голови Житомирської РДА у листопаді 2019 року.

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