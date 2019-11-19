Президент призначив нового голову Житомирської РДА

Президент призначив нового голову Житомирської РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Оханського головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області.

Відповідне розпорядження №409/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Призначити Оханського Юрія Миколайовича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Президент 23 серпня розпорядженням №281/2019-рп звільнив Сергія Микитюка з посади голови Житомирської РДА Житомирської області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

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