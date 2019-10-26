Зеленський призначив нового голову Луганської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №767/2019, який розміщений на сайті Президента України.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Попередником Гайдая був Віталій Комарницький, якого Зеленський призначив на посаду голови Луганської ОДА 5 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Гайдай у вересні 2015 року прийшов у команді Геннадія Москаля на посаду глави Мукачівської РДА. Був зі скандалом звільнений Москалем влітку 2018 року, судився, але на посаді так і не поновився.

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У липні 2019 року, після призначення Ігоря Бондаренка головою Закарпатської ОДА, Гайдай почав з’являтися на подіях за участі голови ОДА, як радник голови Закарпатської облдержадміністрації.

9 вересня Бондаренко своїм наказом звільнив Гайдая з посади радника голови.