Голова Київської ОДА подав у відставку

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію заяви.

"Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

Сам документ датовано 20 жовтня.

У дописі чиновник також процитував Андрія Чумака, одного із героїв "Саду Гетсиманського" : "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

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Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року.