Кабмін звільнив Шкуракова з посади заступника міністра фінансів

Кабінет Міністрів звільнив з посади за власним бажанням заступника міністра фінансів Василя Шкуракова.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан написав у Телеграмі.

"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за... звільнення Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника міністра фінансів України (за власним бажанням)", - йдеться у повідомленні.

Також Мокан зауважив, що Кабмін призначив Віру Рогову заступником міністра освіти і науки.

За повідомленням Мокана, уряд також ухвалив рішення про призначення Андрія Лордкіпанідзе заступником голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Урядовці також призначили Анатолія Вовнюка заступником голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Мокан додав, що Кабмін призначив Тетяну Кірієнко членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

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Крім того, урядовці погодлили такі призначення: Олексія Смирнова – першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації); Олега Муратова – заступником голови Одеської ОДА; Анни Колісник –першим заступником голови Сумської ОДА; В'ячеслава Печененка – заступником голови Сумської ОДА; Сергія Тюріна – першим заступником голови Хмельницької ОДА.

Як повідомлялося, Шкураков був призначений на посаду заступника міністра фінансів у вересні 2019 року.