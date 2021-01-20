На Рівненщині на автодорозі загорілася автоцистерна з паливо-мастильними матеріалами, пожежу вже ліквідували.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«20 січня о 09:43 поблизу с. Олександрія Рівненського району на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» сталося загорання автоцистерни з бензином (ємкістю 16 м куб.). О 10:17 пожежу локалізовано, а о 10:30 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині під час руху загорілася цистерна з бензином / Фото: ДСНС України

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До гасіння залучались 18 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 15 осіб та 3 одиниці техніки.