У Києві горів житловий будинок

Пожежу триповерхового будинку на вулиці Центральній, 11 у Києві ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає Укрінформ.

О 16:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Центральній, 11, що у Дарницькому районі столиці.

Пожежа у Дарницькому районі столиці// Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши, бійці встановили, що горить покрівля 3-поверхового житлового будинку з поширенням полум’я на 3-й поверх будівлі.

Пожежа була ускладнена відсутністю пожежних гідрантів та наявністю дерев‘яних перекриттів у будівлі, по яких полум‘я стрімко розповсюджується, додали в ДСНС.

О 18:49 рятувальники локалізували пожежу на площі 800 кв.м. О 20:14 пожежу ліквідували.

На місці було задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 37 чоловік особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС