Пожежа в одеському готелі: поліція відпрацьовує дві версії

Співробітники Одеського райуправління поліції №1 відпрацьовують дві версії щодо причин пожежі в готелі Аrcadia Аpartments, що сталася увечері 17 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Слідчі розглядають декілька версій причин пожежі: зокрема, необережне поводження з вогнем та несправність проводки. У межах розпочатого кримінального провадження призначено пожежно-технічну та судово-медичні експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі здійснюють розслідування за ознаками ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

За словами одного зі свідків, напередодні в готелі ремонтували електропроводку, оскільки у готелі були проблеми з освітленням.

Особи двох людей, які загинули унаслідок пожежі, наразі встановлюються.

Двоє постраждалих ще залишаються в лікарні: в один у важкому стані, інший - у стані середньої тяжкості. А ще трьох постраждалих виписали після надання меддопомоги.

У пресслужбі Одеської мерії повідомили, що більшість постояльців Аrcadia Аpartments переселили до іншого готелю.

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Як повідомляв Укрінформ, масштабна пожежа сталася у приміщеннях третього поверху і даху триповерхового будинку по вул. Посмітного, 10/12. Рятувальники погасили вогонь на площі 1 тис. 200 кв. м.

Внаслідок пожежі загинули двоє осіб. З опіками та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано п’ятьох людей.

Фото: Національна поліція