Вибух на газогоні під Лубнами утворив котлован глибиною чотири метри

Унаслідок вибуху на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород» у Лубенському районі Полтавської області утворився котлован глибиною майже 4 м і діаметром в 20-25 м.

Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Попереднім оглядом місця події встановлено, що на 35 км магістрального газопроводу високого тиску «Уренгой-Помари-Ужгород» знаходиться котлован діаметром приблизно 20-25 м та глибиною майже 4 м", - поінформували і прокуратурі.

Наразі за процесуального керівництва Лубенської місцевої прокуратури Лубенським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 292 Кримінального кодексу України (пошкодження об’єкта газоконденсатопроводу, що призвело до аварії). Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини та перевіряються різні версії виникнення пожежі. Із місця події вилучено фрагмент труби, зразки ґрунту тощо для проведення відповідних експертиз.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 січня о 15:50 в полі поблизу с. Калайдинці, Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із наступним факельним горінням. О 16.05 було перекрито подачу газу до газопроводу. Пожежу було локалізовано. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Компанія «Лубнигаз» заявила, що до вибуху на газопроводі може бути причетний екснардеп Ігор Мосійчук. Мосійчук натомість звинуватив у диверсії «Лубнигаз».