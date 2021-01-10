Під Лубнами на газопроводі досі помітне факельне горіння до метра заввишки

Під Лубнами на газопроводі досі помітне факельне горіння до метра заввишки

Укрінформ
На магістральному газопроводі під Лубнами, де сталася аварія, спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 10 січня спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. До проведення робіт щодо відновлення газопостачання залучено 21 особу та 4 одиниці техніки Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів", - зазначається у повідомленні.

Всього до робіт залучено 71 особу та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 45 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

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9 січня АТ "Лубнигаз" повідомило, що на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух з подальшим горінням.

Як повідомляв Укрінформ, "Оператор газотранспортної системи України", що обслуговує цей газогін, інформував, що аварія на магістральному газопроводі під Лубнами не становить загрози для транзиту газу.

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