Під Лубнами на газопроводі досі помітне факельне горіння до метра заввишки

На магістральному газопроводі під Лубнами, де сталася аварія, спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 10 січня спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. До проведення робіт щодо відновлення газопостачання залучено 21 особу та 4 одиниці техніки Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів", - зазначається у повідомленні.

Всього до робіт залучено 71 особу та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 45 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

9 січня АТ "Лубнигаз" повідомило, що на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух з подальшим горінням.

Як повідомляв Укрінформ, "Оператор газотранспортної системи України", що обслуговує цей газогін, інформував, що аварія на магістральному газопроводі під Лубнами не становить загрози для транзиту газу.