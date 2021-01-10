Вибух газопроводу на Полтавщині: без блакитного палива досі понад три тисячі абонентів

Внаслідок вибуху на магістральному газопроводі на Полтавщині без газу залишилися 3,5 тисячі громадян, а на місці вибуху досі спостерігається факельне горіння висотою до 1 м.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомляється, що на місці розгерметизації увечері в суботу, 9 січня, досі спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею.

Відключено ГРС «Вишневе» внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району.

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Рятувальники за допомогою газоаналізаторів проводять заміри повітря на наявність перевищення небезпечних речовин. Перевірки тривають у селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці та Клепачі.

Як раніше повідомляло агентство, на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух. У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з подальшим факельним горінням.