Вибух газопроводу на Полтавщині: без блакитного палива досі понад три тисячі абонентів
Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомляється, що на місці розгерметизації увечері в суботу, 9 січня, досі спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею.
Відключено ГРС «Вишневе» внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району.
Рятувальники за допомогою газоаналізаторів проводять заміри повітря на наявність перевищення небезпечних речовин. Перевірки тривають у селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці та Клепачі.
Як раніше повідомляло агентство, на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух. У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з подальшим факельним горінням.