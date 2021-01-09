На магістральному газопроводі на Полтавщині стався вибух

На магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області стався вибух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ "Лубнигаз".

"Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз), стався вибух на ділянці поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація зачепила ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця.

Компанія виводить усі аварійні служби на чергування.

Тим часом облуправління ДСНС повідомляє, що на місце вибуху з подальшим горінням, що стався на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород поблизу села Халепці Лубенського району, направлено 8 одиниць техніки та мобільну оперативну групу.