Вибухи в Балаклії: підприємство виграло суд проти військової частини

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛ ЦЕМ» виграло суд щодо компенсації збитків проти військової частини А1352, де в березні 2017 року сталися вибухи на арсеналі.

Відповідне рішення Господарського суду м. Києва опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Укрінформ.

Згідно з документом, ТОВ «ОЛ ЦЕМ» позивалося до військової частини, Міноборони, Генштабу Збройних сил України. Підприємство, розташоване на вул. Геологічній у Балаклії, зазнало збитків у розмірі 696 тис. 568 грн через руйнування будівель, що підтверджується висновком експертного будівельно-технічного дослідження Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса. Суд задовольнив позов лише щодо військової частини.

«…За відсутності вироку суду, в якому встановлено обставини щодо виникнення пожежі саме через диверсію, факт наявності диверсії є недоведеним, з огляду на це відхиляються доводи учасників справи про наявність диверсії. Оскільки факт диверсії не є доведеним, суд дійшов висновку про відсутність обставин для звільнення відповідачів від відповідальності на підставі ч. 5 ст. 1187 ЦК України», - йдеться в рішенні.

Заявлені 696 568 грн, а також 11 884 грн за проведення експертизи та 10 448 грн судового збору має сплатити військова частина.

Директор ТОВ Михайло Рядинський у коментарі агентству повідомив, що компенсацію підприємство не отримало і не сподівається отримати.

«Гроші нам не перерахували, і навряд чи ми взагалі щось отримаємо. Для нас це печально», - зазначив керівник.

На підприємстві очікують на друге коло судового розгляду – подання апеляції з боку військової частини. Справа тягнеться три роки. В задоволенні позову, поданого в липні 2017-го, в грудні того ж року ТОВ відмовили повністю. За результатом касаційної скарги, позовну заяву повернули на повторний розгляд, який і завершився наприкінці грудня 2020 року виграшем підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 23 березня 2017 року через пожежу почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів неподалік від міста Балаклія Харківської області. Кількість евакуйованих жителів міста та прилеглих сіл сягнула 36 тисяч. Вибухами зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти: житлові будинки, будівлі соціальної, освітньої і промислової сфер. Постраждали 5 людей, під уламками зруйнованого будинку знайшли загиблу жінку 1951 року народження, а за тиждень в реанімації обласної клінічної лікарні померла ще одна жінка, яка отримала тяжку травму головного мозку. До списку постраждалих внесли 3908 мешканців міста. Пожежу ліквідували 26 березня. На 19 травня територію арсеналу було повністю розміновано та очищено.

Як головну версію подій слідство та військові називали диверсію. Повідомлялося, що встановлено свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського, внаслідок чого на технічній території здетонували ракети ЗМ9-ЗРК «Бук-М1» і снаряди 152 мм.